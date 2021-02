Mor og to børn fundet døde efter brand

En mor og to børn er mandag morgen fundet døde efter en brand i Østrup i Aars.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

'Nordjyllands politi blev i nat kl. 04.29 alarmeret om en brand i et hus i Østrup, 9600 Aars. Ved politi og brandvæsenets ankomst til stedet var huset fyldt med røg,' skriver politiet på Twitter.

'Ved søgning med røgdykker i huset blev der fundet tre livløse personer. Der er tale om en mor og to børn,' fortsætter de.

Nordjyllands Politi oplyser, at familiens nærmeste pårørende er underrettet.

Ifølge dem er ulykken standset, men politi og beredskab er stadig på stedet, hvor der foregår tekniske undersøgelser.

Foto: René Schütze

Ekstra Bladet har talt med vagtcentralen hos Nordjyllands Beredskab. Herfra bekræftes omstændighederne, og det oplyses, at vagtholdet af brandmænd lige nu er samlet til et møde omkring det tragiske udfald af branden.

Indsatslederen henviser til Nordjyllands Politi for yderligere oplysninger.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er tale om en to-etagers ejendom, hvor stueetagen er udbrændt. Til at begynde med ankom en patruljevogn til stedet, hvor betjentene kunne konstatere, at der skulle røgdykkere til for at komme ind i ejendommen.

Cirka et minut efter ankom den første automobilsprøjte med røgdykkere. To røgdykkere gik som de første ind i ejendommen, hvor de med det samme fandt frem til de tre livløse personer. De blev bragt med ud på fortovet, hvor betjente og brandfolk med det samme gav sig til at yde livreddende førstehjælp på moderen og de to børn, der er født i 2014 og 2016.

Ikke så længe efter ankom en lægehelikopter med en læge, som kunne konstatere, at den livreddende førstehjælp var nytteløs. Lægen erklærede alle tre afgået ved døden.

