Mor rystet over sexsag: - Klagede for to år siden

Mor til handicappet søn er stiktosset over, at sexdømt taxachauffør kunne fortsætte med at køre med børn og handicappede i månedsvis, efter at han i maj i år blev sigtet for flere overgreb mod 17-årig, retarderet kvinde

Handicap-chauffør blev dømt for at udnytte en mentalt handicappet pige, som han kørte med. Alligevel kørte han videre med børn og handicappede, uden at kommunen skred ind

57-årige Henrik Madsen blev 29. september i år idømt et års ubetinget fængsel for at have udnyttet en mentalt handicappet 17-årig pige seksuelt i sin bus flere gange i perioden fra december 2021 til marts i år.

Han blev allerede sigtet i i maj i år, men trods sagens alvorlige karakter lod Ikast-Brande Kommune handicap-chaufføren køre videre med børn og psykisk og fysisk handicappede i månedsvis.

Men allerede for knap to år siden - 9. december 2020 - havde Ida Pedersen hørt mere end rigeligt til, at hun fandt det nødvendigt at gøre både Ejstrupholm Taxi, hvor chaufføren var ansat, og Ikast-Brande Kommune opmærksomme på, at den nu dømte buschauffør opførte sig både upassende og grænseoverskridende over for de børn og handicappede, han kørte med.

Det skete, da chaufføren i flere børn og handicappedes påhør pralede højlydt med sine seksuelle erobringer over for Ida Pedersen, hvis mentalt retarderede søn på 11 år har kørt med den dømte Henrik Madsen i flere år fra familiens hjem i Isenvad syd for Ikast og til sit specialskoletilbud i Bording.

- Han havde lige sat min søn af, da jeg - og flere tilbageværende børn i bussen - helt paf blev indviet detaljeret i, hvem han havde haft sex med af forskellige navngivne kvinder ude i byen. Jeg var både chokeret og vred og sendte derfor en klage over hans opførsel til både kommunen og taxaselskabet, fortæller Ida Pedersen.

Ida Pedersen forstår ikke, hvordan Ikast-Brande Kommune kunne komme frem til en vurdering, der konkluderede, at den dømte taxachauffør ikke var til fare for andre børn og handicappede. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladet har en kopi af den skriftlige klage og Ikast-Brande Kommunes kvittering for modtagelsen, hvori de lover at vende tilbage, men det skete aldrig.

Kæmpe, kommunalt omsorgssvigt

Nu knap to år senere er Ida Pedersens frustrationer og forargelse kun blevet det desto større, efter at sagen om de gentagne seksuelle overgreb mod den 17-årige mentalt handikappede pige er kommet frem.

- Jeg er som alle andre forældre med børn og handicappede, der har kørt med ham (den dømte chauffør, red.) selvfølgelig vred på både Ikast-Brande Kommune og Ejstrupholm Taxi, hvor der blev råbt ad mig, da jeg efter min skriftlige klage til kommunen ringede og beklagede mig til taxaselskabet over chaufførens opførsel.

- Det er ham, der er chauffør på den rute, basta! råbte de bare i telefonen.

De gentagne seksuelle overgreb i form af samleje i chaufførens taxa skete, mens den dømte Henrik Madsen var ansat hos Ejstrupholm Taxi, der har en aftale om at stå for al specialkørsel for Ikast-Brande Kommune. Foto: Anders Brohus

Ida Pedersen er i sagens natur bekymret over, hvad hendes 11-årige søn kan have set, hørt og oplevet på sine daglige ture med Henrik Madsen.

- Vi har heldigvis ikke set nogen faresignaler, så vi tror og håber, at alt har været o.k., siger den 31-årige mor, som siden hun blev oplyst om dommen mod Henrik Madsen har mistet så meget tillid til Ikast-Brande Kommune, at hun nu selv står for sin søns transport.

- Vi kan ikke få os selv til at benytte os af kommunens tilbud om transport, når vi ikke ved, om sagen får konsekvenser for nogen i kommunen. De er jo skyld i et kæmpe, kommunalt omsorgssvigt, siger Ida Pedersen.

