Mor sigtet for færden på tilfrosset sø med sine tre børn

En kvinde blev tirsdag sigtet for at gå ud på isen med sine tre børn

En mor i 40'erne blev tirsdag sigtet for at gå på isen på en lille sø ved Munkebjergvej i Odense med sine tre børn.

Det skriver TV 2 Fyn.

Det var en bekymret borger, som havde set kvinden gå på isen med børnene, der slog alarm til alarmcentralen.

- Det er at spille hasard med eget liv, og jeg ville under ingen omstændigheder lade mine børn gå derud, siger vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede til TV2 Fyn.

Kvinden er sigtet for at gå på søen og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Hun kan forvente at modtage en bøde for overtrædelsen.

Politiet har flere gange i år advaret om at færdes på isen rundt om i landet, da det i værste tilfælde kan være livsfarligt.

Når det er sikkert at færdes på isen, vil kommunerne sætte skilte op, men før dette kan ske, skal isen være mindst 13 centimeter tyk.

