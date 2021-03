Mor sigtet for stortyveri: Stjal slik for op til 40.000

En 35-årig kvinde med en sød tand eller bare ondt i privatøkonomien blev lørdag varetægtsfængslet i fire uger i en usædvanlig tyverisag i Retten i Horsens.

Det oplyser Tobias Engby, anklager i Sydøstjyllands Politi.

Kvinden er sigtet for otte trick-tyverier af slik og energidrikke til en samlet værdi på op til 30-40.000 kroner, og det skal have udspillet sig siden januar i år på Circle K-servicestationer omkring Aabenraa, Kolding, Vejle og Ejstrupholm og senest for et par dage siden en Netto-butik i Horsens.

- Hun erkender det seneste forhold, hvor der blev stjålet varer for mellem 1500 og 5000 kroner, men ellers nægter hun sig skyldig, forklarer Tobias Engby, som ikke kan afsløre, hvad kvinden forklarede under grundlovsforhøret, da det foregik bag lukkede døre.

- Kan man tænke sig, at hun har begået flere tyverier rundt omkring i Danmark?

- Det er vi ved at undersøge nu, siger Tobias Engby, som fortæller, at kvinden er hollandsk statsborger og formentlig af mellemøstlig oprindelse, og at hun i et års tid har boet i Østjylland med sin ægtefælle og parrets børn.

'Omrejsende kriminelle'

Men til Horsens Folkeblad har Jeppe Thranum, vagtchef i Sydøstjyllands Politi, fortalt, at kvinden fredag blev grebet på fersk gerning og anholdt i Netto ved Bygholm Bakker nord for Horsens sammen med en 18-årig kvinde, en mand og fire børn.

De andre stak i første omgang af, mens kvinden, der viste sig at være efterlyst for de andre tyverier, opgav falsk identitet til betjentene.

Manden, den 18-årige kvinde og børnene blev senere pågrebet i Vejle. De sociale myndigheder tager sig nu af børnene.

- Vi mener, det her har et organiseret og professionelt tilsnit, siger vagtchefen til Horsens Folkeblad og vurderer, at hun er en del af et segment, han beskriver som 'omrejsende kriminelle'.

Kvinden og hendes familie flyttet for et år siden til Danmark fra Sverige.