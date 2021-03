Mor skal to år i fængsel: Her taler hun til demo

Københavns Byret skrev fredag historie, da man for første gang dømte en person efter den såkaldte coronaparagraf i en sag, der ikke handler om økonomisk svindel.

Den 30-årige mor til to, Nanna Skov Høpfner, blev idømt to års fængsel for at have opfordret til vold og have medvirket til angreb på polititjenestemænd med kanonslag, fyrværkeri, dåser og sten i forbindelse med en corona-demonstration arrangeret af aktivist-gruppen Men In Black.

Det skete ifølge retten under en brandtale 9. januar i år i København.

Tv-Klippet viser kun dele af den tale, som førte til de udtalelser, som der endte med dommen. Af tv-klippet fremgår det, at Nanna Skov Høpner først taler om pædofiles - ifølge hende - lukrative forhold i fængslet. Herefter går hun videre til demonstrationens egentlige formål, at kritisere de mange coronarestriktioner.

- Er vi færdige med at kapere det her lort, så lad os smadre det!, siger hun blandt andet på videoen.

Utilfredshed efter dom: - Skam jer!

Ifølge rettens afgørelse mod kvinden fremgår det, at hun andet steds i talen sagde: 'Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?'

Retten har i sin præmis for dommen lagt vægt på, at Nanna Skov Høpfner i forbindelse med sine udtalelser måtte have indset, at det var overvejende sandsynligt, at hun med sine udtalelser og handlinger medvirkede til lovovertrædelser.

Retten har desuden lagt vægt på, at der fra en video fra en tidligere tale afholdt 11. november 2020, var tydelige tegn på, at Nanna Skov Høpfner dengang var opmærksom på at undgå at tilskynde til sammenstød med politiet.

Mor to år i fængsel: Opfordrede til vold under demo

Endvidere er der lagt vægt på, at tiltaltes handlinger og udtalelser fandt sted over et længere tidsrum og fortsatte, efter at hun havde set meddemonstranter begå flere lovovertrædelser.

I sagen mod kvinden er det kommet frem, at i alt 16 betjente kom til skade under demonstrationen. En betjent brækkede hånden, mens en anden fik brandsår.

Læs hele Københavns Byrets afgørelse her.

Kvinden havde tidligere fortalt, at hun aldrig kunne finde på at opildne til vold, og at hun troede, at demonstrationen blandt andet var for folk, der var trætte af at have deres forretninger lukket.

Desuden havde hun forklaret, at det hun mente var, at man 'skulle smadre byen med larm, på en ikke voldelig måde'.

Kvindens forsvarer har taget betænkningstid med hensyn til at anke dommen.