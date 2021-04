Mor til trafikdræbt femårig: - Jeg kunne ikke nå at skubbe hende væk

21-årig er tiltalt for trafikdrab på en femårig pige i påvirket tilstand. Han erkender uagtsomt manddrab, men nægter særligt skærpende omstændigheder

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Gråden sad fra starten i stemmen på moren til den femårige pige, der blev kørt ihjel på Peter Bangs Vej i København 28. oktober sidste år, da hun satte sig i vidneskranken under straffesagen mod den 21-årige Helmi Mossa Hameed.

Han var på morens ønske ført ud af retssalen under hendes forklaring.

Her genfortalte hun de frygtelige sekunder, der ændrede hendes liv.

Det var ellers startet helt som altid. Hun havde hentet datteren i børnehaven, og de cyklede den vej, de altid gjorde. Her havde datteren for vane at sige hej til alle folk og hunde.

Da de nåede til Peter Bangs Vej, trak de over vejen og stod og talte om, hvorvidt de skulle cykle eller gå videre. Datteren stod og 'dimsede', som hun altid gjorde - eksempelvis ved at pille ved sin trøje eller et hårspænde, da bilen pludselig kom direkte imod dem.

Helmi Mossa Hameed flygtede fra stedet. Men han har forklaret, at det var, fordi han var efterlyst af Kriminalforsorgen. Han vidste ikke, at han havde ramt nogen. Politifoto

Ifølge morens forklaring bremsede bilen ikke eller prøvede at undvige dem. Hun skød på, at den kørte 30-40 km/t.

- Jeg kunne ikke nå at skubbe hende (datteren, red.) væk eller gøre noget som helst. Det går så hurtigt, at jeg ikke kan nå at gøre noget, forklarede hun med tårerne helt fremme.

Moren slog selv hovedet ind i muren, fordi hun blev ramt af bilen, men kom meget hurtigt op at stå.

- Jeg kan ikke se (datteren, red.). Jeg kommer op at stå og skriger hendes navn. Og så ser jeg hende mast op mod muren, lød hendes hjerteskærende forklaring.

21-årige Helmi Mossa Hameed erkender uagtsomt manddrab, men nægter at det skete under skærpende omstændigheder. Han nægter også, at han var påvirket af kokain og lattergas, som han ellers er tiltalt for.

Han flygtede fra stedet efter dødsulykken på Peter Bangs Vej. Han Han hævder selv, at han ikke opdagede, at han havde ramt nogen, men at han løb, fordi han var efterlyst af Kriminalforsorgen.