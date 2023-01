Mor til tre død: Ventede syv timer på skadestuen

Det endte desværre helt galt for en ung mor, der ventede og ventede på at få behandling

Det er ikke kun i Danmark, der er fokus på et skrantende sundhedsvæsen. Også i Canada er der problemer.

Det viser en særdeles tragisk sag ifølge New York Post.

Det endte nemlig helt fatalt for en ung mor til tre, da hun søgte hjælp på skadestuen i Nova Scotia.

Allison Holthoff, som hun hed, klagede over smerter i maven om morgenen den 31. december 2022, og som dagen skred frem, fik hun det kun værre.

Til sidst, da hun lå på gulvet og vred sig i smerter, besluttede hendes mand, Gunther Holfhoff, at køre hende til hospitalet Cumberland Regional Health Care Center i Amherst.

På det tidspunkt var hendes mand nødt til at bære hende, da hun ikke længere var i stand til at gå. Efter at have taget blod- og urinprøver på den unge mor, bad hospitalspersonalet hende om at tage plads.

Allison Holthoff kunne dog ikke sidde opret, så hun lagde sig i fosterstilling på gulvet. Og det var på det tidspunkt, hun for alvor frygtede, det ville gå galt.

- Hun sagde: 'Jeg tror, jeg dør. Du må ikke lade mig dø her', fortæller hendes mand Gunther Holthoff ifølge New York Post.

På trods af gentagne forsøg fra manden om at få lægerne til at tilse hans kone, gik der fire timer, før hun fik taget yderligere prøver. Sygeplejerskerne spurgte ham endda småflabet, om hun 'altid var sådan', og om hun var på stoffer. Til begge dele svarede Gunther Holthoff klart nej.

Tre timer senere - i alt syv timer efter de ankom - begyndte Allison at råbe på hjælp på grund af sine store smerter. Og så skete der noget. Sundhedspersonalet gav hende smertestillende, og for første gang blev hun hurtigt tilset af en læge.

Desværre var det for sent. Den unge kvindes hjerte gik i stå, og selv om det lykkedes at få det i gang igen hele tre gange, måtte lægerne til sidst give op.

En uge senere ved Gunther Holthoff fortsat ikke, hvad dødsårsagen var, men nu kræver han svar. Og en række politikere er gået ind i sagen, der har skabt store overskrifter.

- Vi bliver nødt til at lave en forandring. Systemet er åbenlyst gået i stykker. Jeg vil ikke have, at nogen andre skal gennemgå det, lyder det fra Gunther Holthoff.

Allison Holthoff blev 37 år gammel og efterlader sig tre børn.