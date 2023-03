Kun i Ekstra Bladet

- Jeg ved det ikke, jeg kan ikke forklare det. Jeg ved bare, at jeg ikke har gjort mine børn noget, siger en nu 33-årig mor grædende, da anklager Emil Gregersen spørger ind til de mange og omfattende skader på hendes to tvillingepiger.

Sammen med faderen til børnene er hun tiltalt for at have udsat pigerne for grov mishandling, fra den dag de blev født på Hvidovre Hospital i sensommeren 2020, indtil få dage før den ene pige døde af sine kvæstelser to måneder og ti dage gammel.