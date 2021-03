Mor to år i fængsel: Opfordrede til vold under demo

30-årig mor til to idømt to års fængsel for at opfordre til vold under Men In Black-demonstration

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 30-årige Nanna Skov Høpfner er netop blevet idømt to års ubetinget fængsel for at opfordre til vold under en demonstration 9. januar, hvor hun holdt tale.

Det afgjorde en enig domsmandsret i Københavns Byret.

Det var blandt andet ordene 'Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?' der i første omgang fik anklagemyndigheden til at rejse tiltale mod kvinden.

Demonstrationen var organiseret af bevægelsen Men In Black, der er imod coronarestriktionerne.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Kvinden er sigtet ifbm. den demonstration, der fandt sted 9. januar i år.

Straffen er blevet fordoblet i forhold til, hvad en en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten har nemlig fulgt anklagemyndighedens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt 'lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark' og giver retten mulighed for at hæve straffen til det dobbelte.

- Vi finder, at coronabestemmelsen om dobbeltstraf finder anvendelse i sagen, sagde dommer Uffe Habekost Sørensen og tilføjede:

- Der er lagt vægt på tiltaltes karakter af ord og handlinger.

Den 30-årige kvinde faldt sammen over anklagebænken med hovedet begravet i armene, da dommeren læste dommen op.

Både raketter og romerlys var en den af bybilledet under Men in Black-demonstrationen 9. januar. Foto Tariq Mikkel Khan

Kvinden har tidligere forklaret i retten, at det hun mente, var, at man 'skulle smadre byen med larm på en ikke-voldelig måde', med henvisning til, at hun tidligere har været taler til de såkaldte 'klinke-klanke'-demonstrationer foran Christiansborg.

Forsvarer Hassan Mahmood gjorde på kvindens vegne opmærksom på, at kvinden ønsker betænkningstid.

Kvinden skal stadig sidde fængslet, hvilket Hassan Mahmood ønskede at kære.

Der var stor utilfredshed fra de fremmødte pårørende og tilhørere efter dommen, ligesom at flere personer iklædt sort tøj med et 'Men In Black'-logo på ryggen var mødt op foran Københavns Byret for at erklære deres støtte til den 30-årige mor til to.