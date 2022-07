Kæreste om dræbt 40-årig: 'Alle elsker Frank'. Sigtet kvinde hævdede angiveligt at vente barn med Frank Jørgensen, som politiet mener blev dræbt af to par

- Jeg har stadig et lille håb om, at Frank ikke er død. Men det tror politiet jo, han er.

26-årige Rikke er dybt ulykkelig, fordi hendes dejlige kæreste Frank Dan Nørgaard Jørgensen, 40, der forsvandt sporløst i torsdags, formodes dræbt og liget skaffet af vejen.

Et ægtepar fra Djursland, en 39-årig kvinde og hendes jævnaldrende mand, sigtes for at have dræbt Frank Jørgensen i forening med en 23-årig kvinde og en 25-årig mand, som er forlovede.