Morder-præsten brugte Maria som undskyldning

Sognepræsten Thomas Gotthard forsøgte at overbevise politiet om, at han beskyttede sin hustrus hemmeligheder

Med henvisning til sin særlige tavshedspligt som præst afviste Thomas Gotthard efter sin anholdelse sidste år at svare på centrale spørgsmål i sagen om Maria From Jakobsens forsvinden.

Dengang kom der ikke yderligere detaljer frem om hans usædvanlige strategi.

Men den mentalundersøgelse, som siden er lavet af den i dag 45-årige morder, afslører, at han forsøgte at spise politiet af med, at det var hans egen hustrus hemmeligheder, han beskyttede.

Det er Lokalavisen i Frederikssund, som har fået fuld adgang til mentalerklæringen i forlængelse af retssagen, hvor præsten blev idømt 15 års fængsel for drabet på den 43-årige psykolog og mor til to af hans fire børn.

Eksistentiel samtale

Avisen beskriver, hvordan den nu fyrede sognepræst har forklaret, at han og Maria From Jakobsen forud for hendes forsvinden havde haft en dybereliggende, eksistentiel samtale. Her havde Maria brugt ham som præst og ikke talt med ham som ægtefælle.

Derfor påberåbte han sig den særlige tavshedspligt. Tavshedspligten findes, fordi sognebørn har ret til præstens fulde fortrolighed. Groft sagt skal man kunne betro sin præst et drab, uden at præsten går til politiet med oplysningen.

I virkeligheden brugte Thomas Gotthard som bekendt sin tavshedspligt til at skjule sin egen forbrydelse.

Mentalundersøgelsen blev lavet, før han i juni i år tilstod, at han er morder.

Maria From Jakobsen var mor til to og psykolog. Hun ville aldrig forlade sine børn frivilligt, har både venner og familie understreget. Derfor gav det heller ingen mening, at hun skulle være forsvundet frivilligt.



26. oktober dræbte hans sin hustru efter at have planlagt det nøje. Efterfølgende brugte han 12 dage på at forsøge at skaffe det af vejen, mens han spillede rollen som den forladte ægtemand.

Fuldstændig uforståeligt

Både venner og familie blev ført bag lyset i tre uger, inden fælden klappede og sognepræsten fra Ansgarkirken blev anholdt.

– Det hele er fuldstændig uforståeligt. Han har slået vores datter ihjel, og han har løjet og bedraget os alle sammen.

– Vi vidste ikke, hvor dårligt et menneske, han er, har Maria From Jakobsens mor sagt i et stort interview med Ekstra Bladet. Her fortæller hun sammen med Marias far, Søren Jakobsen, om sorgen, de mange løgne og den ondskab, deres svigersøn har vist sig at rumme.

