Morder tegner kort til efterforskere

Inden en dømt morder skulle henrettes, nåede en han at tegne et kort, der viste, hvor han havde begravet liget af en kvinde, der forsvandt i 2007

I 2012 blev David Neal Cox dømt til døden.

Retten i Mississippi fandt ham skyldig i at have slået sin kone ihjel samt at begå et seksuelt overgreb på konens 12-årige datter.

Cox blev henrettet 17. november i år, skriver CNN.

David Neal Cox. Foto: Mississippi Department of Corrections

Forsvundet siden 2007

Men inden henrettelsen nåede Cox at give sine advokater et brev med et tegnet kort. Kortet viste, hvor liget af en kvinde, som har været forsvundet siden 2007, ligger.

Cox har forklaret, at den dræbte kvinde var Cox's svigerinde, Felicia Cox. David Neal Cox har før været mistænkt i sagen om hendes forsvinden.

I sommer begyndte Cox's advokater at kommunikere med statsanklageren John Weddle om, hvor Felicia Cox kunne være begravet. Weddle lovede Cox immunitet i Felicia-sagen, hvis han afslørede hendes lokation.

I den forbindelse gik Cox med til at give afkald på advokat-klient privilegiet, så hans advokater kunne udlevere brevet med kortet til anklageren, når Cox var død.

Lokationen hvor David Cox havde beskrevet, at han havde begravet Felicia Cox. Foto: Mississippi Department of Corrections

DNA-analyse

Efter Weddle fik adgang til kortet, fik han hurtigt samlet et hold til at lede efter liget i Pontotoc County, Mississippi. Blandt andet arkæologer og antropologer fra Mississippi State University deltog i eftersøgningen.

Søndag 12. december fandt eftersøgningsholdet et lig, hvor Cox havde sagt, det ville være. De menneskelige rester er nu sendt til DNA-analyse for at bekræfte, at der er tale om liget af Felicia Cox.

Felicia Cox's datter, Amber Miskelly, og andre familiemedlemmer var til stede og havde mulighed for at se udgravningen af liget.