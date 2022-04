Morderisk lærerinde: Skoletaske var en bombe

Med et kæmpe brag og tre til fire kilo hexogen-sprængstof i skoletasken tog en kvindelig lærer og mor til to ikke alene sit eget liv. Selvmordsbomberen flænsede også en varevogn med to kvinder og to mænd, som alle døde.

Tre af dem var kinesere.

Det brutale attentat blev ifølge The Times of India, BBC og nyhedsbureauet DT Next udført med målrettet præcision i Pakistans næststørste by Karachi tirsdag omkring klokken 14.30.

De citerer Ghulam Nabi Memon, leder af politiet i Karachi, for, at anslaget blev udført af en burka-klædt kvinde. Hun er af separatist-gruppen Baluchistan National Army (BLA) identificeret som den cirka 30-årige Shari Baruch. Hun var medlem af BLA's militante gren Majeed Brigaden.

Det ramte køretøj var smadret til ukendelighed efter det voldsomme bombeanslag. En betjent fra politiets anti-terror-korps holder her vagt foran det afspærrede område. Foto: Akhtar Soomro/Ritzau Scanpix

BLA har ikke tøvet med at tage ansvaret for den fatale handling. I gruppens Twitter-erklæring hedder det, at attentatet skulle være 'et nyt kapitel i Baluch-modstandens historie'.

Gennemrystet af brag

Folkene bag BLA kæmper for løsrivelse af Pakistan og især imod kinesisk indflydelse på landets politik og økonomi set i lyset af, at Kina i de senere år har investeret milliarder af kroner i kolossale byggeprojekter, erhvervsfremstød og olie-shipping i Pakistan.

Løsrivelses-kampen har igennem en årrække været ekstremt dødbringende og især rettet sig mod kinesere. Men det skulle være første gang, en kvindelig selvmordsbomber ofrer sit eget og andres liv i gruppens tjeneste.

Ofrene for det seneste attentat er af The Times of India identificeret som en kinesisk leder af Zhang Xiaoping-institutet på universitetet i Karachi og yderligere to kinesere samt en chauffør med pakistansk statsborgerskab.

Et af bombeofrene bæres her ind i en ambulance omkring gerningsstedet i Karachi. Foto: Asif Hassan/AFP

Politiet henviser til kamera-overvågning, som dokumenterer, at en kvinde i burka til fods i sekunder før eksplosionen bevægede sig hen imod den varevogn, som de potentielle ofre befandt sig i.

Kort efter blev hele området omkring universitetets sprog-institut gennemrystet af et brag.

Kuglelejer i skoletasken

Politiet har meldt ud, at sprængstoffet befandt sig i en skoletaske proppet med kuglelejer. Overfor The Times of India forklarer Raja Umar Khattab, chef for politiets anti-terror-afdeling, at materialet ser ud til ikke at være af lokal fabrikation.

Hexogen er et meget kraftigt sprængstof, som især indgår i militære sammenhænge.

The Times of India rapporterer, at truslen mod kinesere længe har vakt bekymring på Karachis universitet, hvis sikkerhedsrådgiver flere gange har kritiseret beskyttelsen af studerende med kinesisk baggrund som mangelfuld.

Nu har utrygheden tragisk nok vist sig at være noget nær profetisk.

Oprør og vrede: Bombekvinde ville selv

Her er burka-kvinden fanget af et overvågningskamera sekunder før bombe-attentatet ved universitetet i den pakistanske by Karachi. Politifoto

Shari Baluch's morderiske vrede og oprørstrang bunder ikke i en tilværelse præget af personlig armod og undertrykkelse.

Det anerkendte medie DT Next har efter attentatet tirsdag gravet i den kvindelige selvmordsbombers baggrund og er blandt andet med nogle af hendes slægtninge som kilder nået frem til, at kvinden var mor til to mindreårige børn, og at hun ernærede sig som lærer på en grundskole.

Reporterne kan også afsløre, at Shari Baluch var ud af en særdeles veluddannet familie.

Selv har hun taget kandidatgrader i zoologi og psykologi på anerkendte universiteter i Pakistan. Hendes far var direktør for et vandprojekt i regionen og aktiv i politik, og hendes mand arbejdede som tandlæge.

En onkel var professor, forfatter og aktivist i en nødhjælpsorganisation.

Majeed Brigaden har efter attentatet meldt ud, at den relativt unge lærerinde også var medlem af separatistbevægelsen, mens hun studerede. I det sidste halve år har hun - angiveligt på eget initiativ - været kørt i stilling til at udføre det attentat, som også blev den sidste handling i hendes eget liv.

