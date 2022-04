Mordernes blodpenge: Nu kulegraves skandalen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil nu have undersøgt, præcis hvor mange mordere der er blevet forgyldt med ATP-penge efter at have slået et familiemedlem ihjel.

Det siger han i et telefoninterview med Ekstra Bladet.

- Jeg har bedt om, at Rigsadvokaten og ATP nu sætter sig sammen og prøver at afdække omfanget af de her sager, så der bagudrettet vil kunne blive samlet op. Vi kan give nogle oplysninger til ATP om identiteten på de her drabsmænd, og så er det op til ATP at foretage opkrævning af de penge, der måtte være udbetalt.

- Under alle omstændigheder er det vigtigt, at vi prøver at afdække omfanget af drab i familien, hvor der er sket udbetalinger, og hvor der er mulighed for tilbagesøgning, siger Nick Hækkerup.

Det var ellers ikke meldingen i sidste uge, da Ekstra Bladet spurgte ind til, om man ville undersøge skandalens omfang. Her meldte justitsministeriet tilbage - med henvisning til Rigsadvokaten - at anmodningerne til ATP om at tilbageholde udbetalingerne ikke bliver særskilt registreret i politiets systemer, og at det derfor 'ikke umiddelbart er muligt at finde ud af, i hvor mange sager det potentielt ikke er sket'.

- Hvad har ændret sig. Har du ændret holdning?

- Jeg tror i virkeligheden, der har været noget proces omkring, hvordan det skulle gøres. Jeg synes ikke, jeg har ændret holdning. Jeg tror, vi var lidt usikre på i hvilket omfang det kunne lade sig gøre, og hvordan.

- Men det har jo ikke været sådan, at der på noget tidspunkt er nogen, der har tænkt 'nej, det er ligegyldigt, om der måtte være nogle drabsmænd, der har fået noget udbetalt’.

Fik 105.000 kroner

Ekstra Bladet kunne forrige uge afsløre, at sognepræsten Thomas Gotthard efter drabet på sin kone, Maria From Jakobsen, fik sat 105.000 ATP-kroner fra hustruens pension ind på sin konto. Uden at nogen løftede et øjenbryn.

Thomas Gotthard slog sin kone ihjel. Derefter forsøgte han at overbevise alle om, at hun var forsvundet frivilligt. Mens han brugte nætterne på at skaffe liget af vejen. I august sidste år blev han idømt 15 års fængsel for drabet. Først nu - næsten ni måneder senere - er det med Ekstra Bladets mellemkomst gået op for myndighederne at han uberettiget har fået penge fra sin hustrus pensionsordning. Politifoto

45.000 kroner af de penge var en ægtefællesum. De resterende 60.000 skulle være gået til parrets to børn. De får først deres penge nu - efter at Ekstra Bladet gik ind i sagen. Allerede i sidste uge erkendte justitsministeren, at Gotthard ikke var et enestående tilfælde, men ifølge pensionsselskabet ATP er skandalen meget, meget større.

- Hvad er din kommentar til, at anklagemyndigheden - ifølge ATP - på intet tidspunkt har underrettet selskabet, når en drabsmand stod til at modtage penge fra offerets pensionsordning?

- Det er selvfølgelig ikke godt nok. Det er meget alvorligt. Og det er også svært at forstå.

- Hvem har svigtet?

- Jeg tror, der er svigtet ret bredt her. Over en meget lang årrække har politi og anklagemyndighed ikke været opmærksomme. I virkeligheden tror jeg, det er et systemsvigt.

- Du er øverste chef. Hvad er dit ansvar?

- Mit ansvar er selvfølgelig, at det ikke sker. At få rettet op på det. Men i sidste ende er det jo den til enhver tid siddende justitsminister, som har ansvaret for, at det fungerer, som det skal. Og der har jo været nogle stykker.

- Hvem skal sige undskyld?

- Jamen, vi har jo begået en fejl fra politi og anklagemyndighedens side. Men jeg tror mere, end der er behov for at sige undskyld, så er det behov for at rette op på det både bagudrettet og fremadrettet. Det er det, vi vil bruge vores kræfter på nu, siger justitsministeren. Han tilføjer, at undersøgelsen ventes færdig før sommerferien.

Maria From Jakobsen var en dedikeret mor. Ingen kunne forstå, at hun frivilligt skulle have forladt sine børn, da hun forsvandt 26. oktober 2020. Privatfoto

Maria From Jakobsens forældre har i dag forældremyndigheden over hendes to børn. De mener, at søskendeparret bliver snydt for penge, der burde tilfalde dem.

Præsten fra Helvede

Ekstra Bladet har lavet en podcast i fire afsnit om drabet på Maria From Jakobsen. Gennem venner, naboer og familie fortælles historien om den 43-årige psykolog og hendes forsvinden, præstens forbrydelser og løgne. Og hvordan han i sidste ende alligevel blev fældet.

