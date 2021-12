Morderpræst fik lukket dørene: Højesteret ind i sagen

Danmarks højeste retsinstans skal vurdere, om Thomas Gotthard burde have forklaret sig for åbne døre, før han blev dømt for drab på sin kone

Thomas Gotthard planlagde, dræbte og gjorde herefter alt, hvad han kunne, for at skaffe sig af med liget af sin kone.

Da han sad i retten 3. august i år og i detaljer skulle sætte ord på, hvordan og hvorfor han myrdede Maria From Jakobsen sidste efterår, så han sig dog ikke i stand til til fulde at forklare sig, hvis offentligheden var til stede i retslokalet.

Selvom hans forsvarsadvokat ikke nærmere kunne begrunde, hvorfor den ellers veltalende mand, der søndag efter søndag prædikede i guds hus, pludselig ikke evnede at åbne munden, lukkede dommeren dørene.

Trods pressens kraftige protester, blev dørene først åbnet fem timer senere. Herefter læste anklageren Thomas Gotthards tilståelse op, uden at offentligheden fik lejlighed til at høre hans egne ord om de uhyrligheder, han havde udsat sin kone for, og de løgne, han havde spundet hans nærmeste og resten af omverden ind i.

Nu skal Højesteret dog tage stilling til, om dørene burde have været åbne. De sker efter at Ekstra Bladet har anmodet Procesbevillingsnævnet om at kunne kære afgørelsen om dørlukningen til Højesteret. Det har Procesbevillingsnævnet nu givet tilladelse til.

Ritzau og TV2 har også søgt om at få spørgsmålet behandlet i Højesteret.

Den 45-årige sognepræst Thomas Gotthard blev 3. august idømt 15 års fængsel for drab på sin kone og usømmelig behandling af lig. Han blev også fradømt retten til at arve efter Maria From Jakobsen, som var mor til to af hans fire børn.

Den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober sidste år, efter at hun havde kørt børnene i skole. Thomas Gotthard forsøgte gennem næsten tre uger at overbevise alle om, at hun frivilligt havde forladt sin familie og for eksempel havde begået selvmord.

15. november blev han anholdt for drab og næste dag varetægtsfængslet for de næste syv måneder at nægte sig skyldig i at have noget med sin hustrus forsvinden at gøre.

I juni gik han til bekendelse, tilstod og udpegede de steder, hvor han havde udført sin grusomme plan. Politiet fandt jordiske rester efter Maria From Jakobsen, og det lykkedes endda at sikre et dna-match.

