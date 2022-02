Mordet på ministeren: Morderen kom tre gange

Uopklaret drabssag er en af de ældre sager, som er ved at blive digitaliseret

Tre gange kom en ung mand op i lejligheden, hvor den tidligere diplomat Peter Oluf boede alene med en husbestyrerinde.

Tredje gang blev det fatalt, da gerningsmanden dræbte ham med gentagne knivstik i brystet i den seks-værelses herskabslejlighed i Stockholmsgade på Østerbro i København.

Drabet skete 19. november 1970 og i Ekstra Bladets podcast 'Bag drabet' gennemgås historien om offeret, drabet og efterforskningen.

Drabet skete i en seks-værelses patricierlejlighed i Stockholmsgade på Østerbro i København. Foto: Morten Langkilde/Polfoto

80-årige Peter Oluf var pensioneret efter en imponerende karriere i udenrigstjenesten, hvor han blandt andet havde arbejdet som vicekonsul i New York, konsul i Chicago, kontorchef i udenrigsministeriet og befuldmægtiget minister i både Prag og Ottawa, før han sluttede af med en retrætestilling i udenrigsministeriet. En mand med både internationale og nationale forbindelser på øverste niveau. Derfor blev han altid tiltalt minister.

Peter Oluf var 80 år, da han blev slået ihjel. Polfoto

Det var altså en mand, der levede et ungkarleliv på første klasse.

Adskillige mennesker så morderen, da han tog flugten fra lejligheden, løb over den brede allé og ind i Østre anlæg på den anden side af gaden.

Efter drabet lavede politiet en såkaldt fastfrysningsaktion i Østre Anlæg præcis en uge efter på gerningstidspunktet, hvor de udspurgte alle om, hvorvidt de havde gjort observationer. Foto: Mogens Berger/Polfoto

Sagen er fortsat uopklaret.

Vicepolitiinspektør Brian Belling fra Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi fortæller, at drabet på Peter Oluf ikke er glemt.

- Vi er i gang med en proces, hvor vi er ved at digitalisere vores gamle drabssager, og når vi gør det, så kigger vi dem samtidig igennem, om der er et eller andet nyt, som vi kan gå efter. Det gør vi løbende, siger han.

Det er foreløbigt sager fra 1970 og frem, som bliver digitaliseret i første omgang.

- Det er sager, hvor der er en sandsynlighed for, at gerningsmanden kan være i live, siger drabschefen, der ikke konkret ønsker at fortælle, om de har spor i den konkrete sag.

Lyt til afsnittet 'Mord på ministeren' i Ekstra Bladets podcast 'Bag drabet'.