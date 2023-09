Mordplan i underverdenen: Skyd også vidner

Politiet mener, at en 38-årig ledende LTF'er punkt for punkt udarbejdede en udspekuleret drabsplan

En 38-årig ledende LTF'er er i dag blevet fængslet for en udspekuleret mordplan tilbage i sommeren 2020.

Manden, som blev anholdt torsdag, er sigtet for at orkestrere drab på rivaler fra den nu nedlagte rockerklub Satudarah. Det skulle ske på Christiania 3. juli 2020.

Da manden i dag blev fremstillet i dommervagten, oplæste anklagerne sigtelsen. Her lød der, at han er mistænkt for at udvælge og fremskaffe to skydevåben. At han udpegede to skytter til at udføre drabene, og at han udvalgte skytternes transportmiddel til og fra gerningsstedet.

Desuden mener politiet, at han instruerede medgerningsmænd om mødesteder og tidspunkter, og at han instruerede en medgerningsmand i at lægge en ankomst- og en flugtrute. Han skaffede også en chauffør til en flugtbil, så skytterne kunne blive samlet op efter drabene.

I sigtelsen indgår også, at manden instruerede de to skytter i, hvordan de skulle udføre drabene ved at gå målrettet hen til personerne fra Satudarah og skyde dem adskillige gange i hovedet eller i brystet på klos hold. Og han instruerede dem i at dræbe eventuelle vidner, som måtte forsøge at blande sig, lød det, da anklageren oplæste sigtelsen,

Mordplanen mislykkedes, da de forventede ofre fra Satudarah ikke mødte op, mener politiet.

Den anholdte nægter sig skyldig, Han er nu fængslet i foreløbig 24 dage.

Sagen bygger blandt andet på krypteret kommunikation om planlægningen og udførelsen af selve drabet.



-Vi er godt tilfredse med, at vi har fået et gennembrud i en tre år gammel sag. Vi har i forbindelse med efterforskningen haft et fint samarbejde med kollegerne i NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet red.), og vi fortsætter arbejdet med at komme til bunds i sagen, for vi er sikre på, at der er flere, der har været med, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass fra afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns Politi.