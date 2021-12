Mors trussel til datter: - Bliv brud eller lig!

- Kvinderne i vores familie forlader kun huset som brude eller lig!

Den trussel fik en i dag 20-årig kvinde af pakistansk herkomst fra sin egen mor, da hun nægtede at medvirke i et tvangsægteskab med et familiemedlem i Pakistan.

Her blev datteren holdt frihedsberøvet og indespærret gennem tre et halvt år af moderen og hendes 48-årige stedfar, mener politiet på Københavns Vestegn.

Under en rejse til Pakistan fik datteren frataget sit pas, blev nægtet at rejse hjem til Danmark og blev holdt låst inde i forskellige huse, hvor der ikke var adgang til telefon eller internet.

Pistol for panden

Ved endnu en episode i maj 2020 satte moderen, ifølge tiltalen, en pistol for panden af datteren og sagde, at hvis hun 'sagde mere' ville hun se, hvad der skete.

Parret, der sidder varetægtsfængslet, er nu tiltalt for mishandling, langvarig frihedsberøvelse og for at have sendt datteren til 'genopdragelse' i Pakistan, hvor hun ikke fik undervisning eller adgang til lægebehandling.

De blev anholdt og varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup i juli og nægter sig skyldige. De er begge danske statsborgere og kan derfor ikke udvises.

Inden datteren omkring 1. marts 2017 blev frihedsberøvet i Pakistan var gået et par år, hvor hun flere gange om ugen blev udsat for grov vold i familiens hjem i Albertslund og Taastrup, lyder tiltalen.

Både mor og stedfar deltog i volden - der ifølge tiltalen fortsatte efter at datteren blev holdt fanget i Pakistan.

Ledning om halsen

Hun blev slået og sparket, revet i håret, banket med genstande som en ratlås, en lanterne, en træbøjle og et strygejern. Hun fik også slået sit hoved mod håndvasken, så hun fik sår på læben og hævelse i ansigtet.

Moren snørede en ledning om datterens hals og sagde noget lignende: 'Jeg har bragt dig ind i den her verden og jeg kan tage dig ud af den igen'.

Retssagen starter ved Retten i Glostrup engang næste år.