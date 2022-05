Mors vanvidskørsel: Baby dræbt i flugtforsøg

Et kærestepars butikstyveri, desperate flugt med en patruljevogn i haserne og derefter en dybt tragisk færdselsulykke med to dødsofre og flere sårede har bragt sindene i kog i delstaten Louisiana i USA.

En af de døde er den 38-årige kvindes kun fem uger gamle datter. Den anden er identificeret som hendes kæreste, som var passager i flugtbilen af mærket Chevrolet Camaro.

Det rapporterer nyhedsmagasinet People, KNOE8 News, Fox News og Monroe Police Department. Politiet anklager nu bilens fører, Candace Gill, for blandt andet to gange uagtsomt manddrab, adskillige trafikforseelser og butikstyveri.

I forvejen er hun under efterforskning for flere brud på færdselsloven og tyveri af skydevåben.

Dramaet tog udgangspunkt i sikkerhedsvagters konfrontation med Candace Gill og hendes kæreste mandag aften i et stormagasin i Monroe.

Mangel på kosttilskud

Parret havde ifølge politiet stjålet baby-produkter som kosttilskud og medicin.

Pressen har spekuleret i, om det skete som et resultat af, at der i øjeblikket er akut mangel på den type varer i USA. Baggrunden er, at en større producent har trukket en stor del af koncernens sortiment tilbage i forlængelse af, at flere spædbarn har fået infektioner og to er døde.

De havde alle indtaget producentens kosttilskud eller medicin.

Her er vraget af kvindens bil efter den tragiske færdselsulykke. Kvinden er nu anklaget for trafikdrab på sin seks uger gamle datter og sin kæreste. Foto: WSAZ

I stedet for at overgive sig i stormagasinet valgte parret at stikke af i løb og videre i deres personkøretøj. Bag rattet sad den yngre kvinde.

Det viser retsdokumenter, som KNOE8 News og andre medier har fået aktindsigt i.

Politiet opsporede hurtigt flugtbilen, som kørte med høj hastighed væk fra området på udfaldsvejen Highway 165. En patruljevogn satte efter med med tændte sirener og blå blink.

Kørte over for rødt lys

Men Candace Gill stoppede ikke frivilligt, og på et tidspunkt kørte hun overfor rødt lys i et vejkryds. Kort efter kolliderede hendes Chevrolet med et andet køretøj.

Kvindens kæreste blev erklæret død på stedet, mens den lille pige blev hasteindlagt med livstruende kvæstelser. Det lykkedes ikke lægerne at redde spædbarnets liv.

Candace Gill havde lige efter ulykken held til at stikke af til fods, mens politiet og redningsfolk fokuserede på at hjælpe de kvæstede. Hun blev samme aften anholdt på baggrund af et tip i en lejlighed i en forstad til Monroe.

Kvinden sidder nu varetægtsfængslet i et 'correctional center' i Ouachita i Louisiana.

Politiet har meldt ud, at den nu afdøde pige efter alt at dømme ikke var fastspændt i en lift med sikkerhedssele, da bilen forulykkede.

To personer i den modkørende bil på ulykkesstedet pådrog sig kvæstelser, der af politiet er blevet betegnet som ikke-livstruende.