Mors volds-helvede: Kommune afviser erstatning

Penge bliver aldrig et plaster på såret for en barndom i helvede, men for 25-årige Mille Sofie Larsen og hendes tre søstre ville det betyde alverden, hvis Odense Kommune anerkendte, at kommunen har svigtet dem.

I februar sidste år blev deres mor idømt to års fængsel for psykisk og fysisk vold fra 1996 og frem til sin anholdelse i november forrige år.

Og Mille Sofie Larsen og hendes søstres advokat Mads Pramming sendte efterfølgende et udkast til en stævning med et erstatningskrav på hver 300.000 kroner til kommunen for at krænke deres menneskerettigheder ved ikke at handle på de mange underretninger, som blev sendt til kommunen gennem deres barndom i det på overfladen polerede dukkehjem.

- Hvorfor greb ingen ind? Hvor var hjælpen? Der var jo advarsler og indberetninger nok. Det, vi har været igennem, og som vi skal leve med resten af vores liv, kan ikke gøres op i penge. Men det vil betyde rigtig meget for os, hvis nogen bliver stillet til ansvar og anerkender, at de har klokket i det, siger den fynske pædagog-studerende. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Men nu har Odense kommune afvist pigernes erstatningskrav.

'Odense Kommune er af den opfattelse, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at anerkende at have et erstatningsansvar i sagen over for nogen af dine klienter som anført i udkast til stævning', fremgår det af den kortfattede afvisning, der er sendt til pigernes advokat.

Afvisningen skuffer Mille Sofie Larsen, der fik sagen til at rulle, da hun fik overskud til at lave en underretning til kommunen om de rædselsvækkende forhold i hjemmet.

- Jeg synes det er trist, at det nu skal ende ud i en retssag. For mig virker det som om, at kommunen fralægger sig al ansvar for ikke at have grebet ind. De har haft mange muligheder for at gøre noget for mine søstre og jeg i forbindelse med de mange underretninger, de har fået, men de muligheder har de ikke grebet, siger Mille Sofie Larsen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har tidligere lavet et stort interview med Mille Sofie Larsen, hvor hun fortæller, at hun aldrig tilgiver sin mor, og et interview med hendes og hendes lillesøster i forbindelse med retssagen.

En vigtig kamp

Hun har ikke tænkt sig at give op og stoppe kampen for, at Odense Kommune påtager sig et ansvar.

- Jeg synes det er en vigtig kamp at kæmpe. Børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune har et ansvar overfor børn og deres trivsel, men det ansvar har de ikke taget. For mig at se skubber de ansvaret fra sig, og anerkender ikke det, som mine søstre og jeg har været udsat for, på trods af de mange underretninger gennem tiden, siger hun.

Det har alene været muligt at få en kort skriftlig kommentar på afvisningen fra Odense Kommune.

- Det er en tragisk sag. Uagtet at vi føler med ofrene, er vurderingen, at Odense Kommune ikke imødekommer erstatningskravet, skriver Lærke Rask, stabschef i Børn- og Ungeforvaltningen.

Pigernes advokat Mads Pramming kan sagtens følge skuffelsen hos Mille og pigernes tre fædre over bare at få en så kortfattet afvisning uden begrundelse.

- Men for sagen er det ligegyldigt, for nu går den i retten, og så får vi den fulde forklaring i detaljer om, hvorfor de ikke vil indgå forlig, siger han.

Mads Pramming kalder sagen for 'meget stærk'. Måske den stærkeste, han har haft. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Næste skridt bliver, at de sender stævningen til retten.

- Hvad vil du fokusere på i en retssag?

- Denne her sag er speciel, fordi der er meget skriftligt materiale, så de skriftlige beviser – især underretningerne - er interessante. Og så er det vidneforklaringer fra børnene selv, fra fædrene, og dem, der ellers har lavet underretninger, siger Mads Pramming, der har ført flere af samme type sager.

- De andre sager har vist, at vidneforklaringer betyder meget, siger han.

Det er dog endnu uvist, hvornår der sker en udvikling i sagen.

Ekstra Bladet har tidligere talt med pigernes fædre, der er bitre over, at Odense Kommune ikke handlede på hans og andres nødråb om grove overgreb mod børnene.

Læs mere om vanrøgtssagen:

Mishandlet af mor: - Utryg ved hvad hun kan finde på

Dømt for mishandling af døtre: Mor dropper anke

Utilfreds med vanrøgtsdom: Mor risikerer hårdere straf for vold

Hun er dømt for mishandling af døtre: 'Jeg kan ikke kalde hende mor'

Mors pæne hjem: Mishandling eller striks opdragelse