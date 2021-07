Mortergranat fundet på Anholt: Huse evakueres

Flere huse på Anholt bliver fredag eftermiddag evakueret, efter en mortergranat er fundet på øen.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 13.51 får vi anmeldelsen. En mand har været ude med metaldetektor, hvor han finder denne granat. Vi kontakter ammunitionsrydderne, der vurderer, at der er tale om en mortergranat, siger Jakob Christiansen.

Politiet har siden oprettet en sikkerhedszone, og forsvaret vil sprænge den væk i tidsrummet 14.45-16.

Der vil blive afspærret i en linje fra Kistehøjvej 30 til brandstationen ved Ørkenvej og videre til Fuglevej 10.

- Der er nogle enkelte huse, som står inden for den sikkerhedszone, som vi har oprettet. Derfor er der nogle beboere, som har fået at vide, at de ikke kan være i deres huse, når der skal foretages sprængning, siger han.

Der er tale om en mortergranat af ældre dato.

Opdateres ...