Motorcykeltyv taget på fersk gerning

En opmærksom borger tøvede ikke med at ringe til politiet, da han så nogle mænd stå og rode med en motorcykel.

For han var overhovedet ikke i tvivl. Mændene var i gang med at stjæle motorcyklen.

Derfor kørte en patrulje straks til stedet, hvor to personer ved politiets ankomst blev set løbe fra en parkeringsplads ved ved Vestre Kirkegård på Silkeborgvej i Aarhus C, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

På parkeringspladsen stod en motorcykel og en scooter samt en personbil, hvori en tredje mand befandt sig.

På fri fod

Den pågældende mand i bilen – en 21-årig mand – blev af betjentene sigtet for brugstyveri af motorcyklen og anholdt.



Flere patruljer blev sendt til stedet, men det lykkedes i første omgang ikke at finde frem til de øvrige personer.

Østjyllands Politi undersøger derfor sagen nærmere.

Flere med lange fingre

Men her stopper det ikke.

Lidt senere på morgenen modtog Østjyllands Politi nemlig endnu en anmeldelse af et lignende forhold fra en opmærksom borger, denne gang omhandlende anmeldelsen et igangværende tyveri af et el-løbehjul på Værkmestergade i Aarhus C.



En patrulje blev sendt til stedet, og fire mænd blev truffet af politiet.

En 39-årig mand erkendte at have forsøgt at stjæle et el-løbehjul, og han blev derfor sigtet.

En anden af mændene – en 43-årig mand – var i besiddelse af en el-cykel, som betjentene skønnede var stjålet, da låsen på den var skåret op.

Cyklen blev derfor også medbragt til politistationen, og den 43-årige blev sigtet for brugstyveri.