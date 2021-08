Motorcyklist død i færdselsulykke

En 43-årig kvindelig motorcyklist er død efter en færdselsulykke.

Ulykken fandt sted på Næstvedvej i Sorø.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Vi ved, at der har været tale om et frontalt sammenstød, men vi kan ikke sige mere om, hvad der er sket på nuværende tidspunkt, siger Stefan Jensen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet har tilkaldt en bilinspektør til at lave tekniske undersøgelser for at klarlægge årsagen.

Anmeldelsen om ulykken tikkede ind hos politiet klokken 13.13.

Kvindens pårørende er underrettet.