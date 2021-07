Motorcyklist død i trafikulykke

En mandlig motorcyklist er afgået ved døden i forbindelse med en færdselsulykke på Fyn, oplyser Fyns Politi på Twiiter.

'Midaldrende mandlig motorcyklist afgået ved døden. Påkørte en forankørende bil som skulle svinge til venstre. Pårørende underrettet. Undersøgt af Bilinspektør. Tekniske undersøgelser skal klarlægge de nærmere omstændigheder', skriver politiet på Twitter.

Politiet fik søndag klokken 11.54 en anmeldelse om en alvorlig færdselsulykke, hvor en bilist og motorcyklist var kørt sammen.

I første omgang lød det fra vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taanquist, at manden var kommet alvorligt til skade, men det viste sig senere, at hans liv ikke stod til at redde.

Både lægeambulance og redningshelikopter blev sendt til ulykken.

Den kvindelige bilist kom ikke fysisk til skade under færdselsulykken, men er chokeret efter ulykken, skriver Ritzau.

Vejen var spærret i begge retninger, men afspærringen er ophørt, og vejen er igen farbar.

Ulykken skete på strækningen Store Landevej rute 161 mellem Nørre Åby og Ejby.

De pårørende er underettet.