Motorcyklist er død efter sammenstød med bil

En 43-årig motorcyklist er død, efter at han fredag var involveret i en trafikulykke i Kregme syd for Frederiksværk.

Det oplyser vagtchef Flemming Hansen fra Nordsjællands Politi ved 5-tiden lørdag morgen.

Motorcyklisten, der var bosiddende i Halsnæs Kommune, blev efter ulykken i kritisk tilstand fløjet med helikopter til Rigshospitalets Traumecenter i København.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.40. Den gik på, at der var sket en ulykke på Hillerødvej ved Kappelhøjvej i Kregme.

- Det er en motorcykel, der er kørt ind i en bil, eller omvendt. Vi har en bilinspektør på stedet, som skal forsøge at afklare hændelsesforløbet, fortalte vagtchef Michael Dalby fra Nordsjællands Politi fredag aften.

En bilinspektør er en teknisk ekspert - typisk ingeniøruddannet - som ud fra undersøgelser af spor fra ulykkesstedet og de implicerede køretøjer ofte er i stand til at konkludere, hvad der er gået forud for en ulykke, og hvad der kan have forårsaget ulykken.

De undersøgelser tager dog noget tid at afslutte, og politiet kunne derfor fredag aften ikke sige nærmere om, hvad der er foregået.

Føreren af bilen blev bragt til sygehuset i Hillerød.