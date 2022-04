Motorcyklist i alvorlig ulykke

Fredag eftermiddag er en bilist og motorcyklist kørt ind i hinanden ved motorvejen Sydbuen i Ballerup.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi.

- Det ser ud, som om motorcyklisten er kommet alvorligt til skade, siger vagtchef Torben Wittendorff til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand i marken kan fortælle, at der er kørt en ambulance fra stedet med politi-eskorte, men at der stadig holder to ambulancer.

Den voldsomme ulykke betyder, at området omkring motorvejen Sydbuen og Magleparken i Ballerup er spærret af.

Det er derfor ikke muligt at bruge tilkørsel 2 Ballerup Syd på Motorring 4, skriver DR P4 Trafik.

Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 15.51.

En motorcyklist er kommet alvorligt til skade i Ballerup. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...