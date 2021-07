Motorcyklist i kritisk tilstand: Kvinde kræves fængslet

En 29-årig mand er i kritisk tilstand, efter han onsdag aften blev påkørt af en bilist ved Ørum Djurs på Djursland.

Nu kræver Østyllands Politi den kvindelige bilist fængslet ved et grundlovsforhør i Randers. Kvinden er sigtet for spritkørsel og for under særligt skærpende omstændigheder at have forårsaget alvorlige skader på den 29-årig motorcyklist.

Ulykken skete klokken 20.22 i en kurve på Stenvadsvej omkring 100 meter fra byskiltet ved Ørum Djurs. Her kørte den 58-årige kvinde ifølge politiet over i den modsatte kørebane.

En alkometertest foretaget på stedet viste, at den 58-årige kvinde havde en promille over det tilladte, og hun blev derfor anholdt og sigtet for spritkørsel.

Hun fik efterfølgende taget en blodprøve, som skulle fastslå den eksakte promille, og nu har politiets anklagemyndighed altså vurderet, at der er grundlag for at stille kvinden for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Grundlovsforhøret starter klokken 13.

Motorcyklist kom alvorligt til skade under sammenstød med bil