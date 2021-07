Motorcyklist kom alvorligt til skade under sammenstød med bil

En 29-årig mand er kommet alvorligt til skade, efter at han på motorcykel kørte frontalt sammen med en bilist onsdag aften på Djursland.

Det fortæller vagtchef Jens Rønberg ved Østjyllands Politi natten til torsdag.

Ulykken skete ifølge politiet, da en 58-årig kvindelig bilist kom over i den modsatte kørebane 100 meter fra byskiltet ved Ørum Djurs på Stenvadsvej.

Kvinden er mistænkt for at have været påvirket af alkohol, da ulykken skete. Hun er derfor blevet anholdt, mens hun skal undersøges nærmere.

- Vi har taget en blodprøve af hende, som skal vise, om hun var påvirket af alkohol, og så har vi haft en bilinspektør ude på ulykkesstedet, siger Jens Rønberg.

Bilinspektøren skal klarlægge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

Der vil torsdag blive taget stilling til, hvorvidt kvinden skal for en dommer.

- Vi skal have talt med vidner og have en rapport fra bilinspektøren, siger Jens Rønberg.

Politiet spærrede kortvarigt Stenvadsvej, men der er åbnet igen. De pårørende til motorcyklisten er underrettet.