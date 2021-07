Motorvej åben igen efter uheld

Opdatering klokken 20.40: Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i et Twitter-opslag, at motorvejen igen er åben.

Et færdselsuheld har spærret alle vognbaner på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning efter afkørsel 29 Greve S.

Det oplyser vagtchef Henrik Jørgensen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi er lige ankommet til stedet og prøver at få styr på det, siger han til Ekstra Bladet.

Da politiet lige er ankommet til stedet, kan de endnu ikke fortælle om uheldet.

Vejdirektoratet oplyser i et Twitter-opslag, at der tidligst forventes at blive genåbnet i løbet af aftenen.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef Henrik Jørgensen, at der så småt er ved at blive åbnet igen.

- Jeg kan se, der stille og roligt er ved at blive lukket biler i gennem dernede, så der går nok ikke så længe. før der bliver åbnet igen, siger han.