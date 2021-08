Motorvej blev spærret: Bil ramt af genstand

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

E20 Vestmotorvejen har torsdag været spærret mellem Slagelse Ø og Sorø.

Det oplyser Vejdirektoratet og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Vejen er siden blevet åbnet igen i begge retninger.

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har været til stede i området. I første omgang ønskede de ikke at oplyse årsagen.

Efterfølgende har de dog skrevet på Twitter, at de 'undersøger et forhold, hvor en personbil er ramt af en genstand ved passage under motorvejsbroen'.

Tidligere var motorvejen spærret i vestgående retning, men politiet er siden blevet færdig på den del af motorvejen, hvorefter de har påbegyndt undersøgelser i østgående retning, som altså nu er spærret.

Knust forrude

Flere vidner på stedet fortæller til Ekstra Bladet, at en bil holder på stedet med en ødelagt forrude.

Politiet skriver på Twitter, at de tager 'anmeldelsen meget seriøst', og at de fortsat er i gang med at undersøge gerningsstedet. Tidshorisonten for genåbningen af vejen er pt. ukendt.

Trafikken på stedet bliver ledt af ved frakørsel 39, hvorefter de kan køre på igen ved tilkørsel 37, oplyser politiet.

Ekstra Bladet følger sagen ...