Sydmotorvejen har tirsdag formiddag været spærret i nordgående retning nord for frakørsel 44.

Det oplyser Vejdirektoratet og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I første omgang var årsagen ikke oplyst, men politiet skrev, at der foregik en indsats med en ambulance og helikopter, og at der ikke var tale om et færdselsuheld..

Politiet har siden oplyst, at der var tale om en bilist, der havde fået et ildebefindende, og at der var tilkaldt ambulance.

Motorvejen er siden blevet genåbnet helt.