Motorvej helt spærret

Tidligt tirsdag morgen har politiet været tvunget til at spærre 45 Frederikshavnmotorvejen mellem Sæby N og Sæby S som følge af et uheld

45 Frederikshavnmotorvejen er tidligt tirsdag morgen spærret.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Årsagen er et uheld på stedet, og det forventes først, at stedet åbner igen efter klokken 06.00. Det er fortsat uklart, hvad der er sket derude, men Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Ritzau har talt med Nordjyllands Politi, der beretter om en travl morgen.

Det har indtil videre været en travl morgen for politiet i Nordjylland, hvor glatte veje på mindre end halvanden time har ført til fire trafikuheld.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen tidligt tirsdag morgen

