Motorvej spærret: Bil ligger på taget

Politiet er massivt til stede for at aflede trafikken

Opdatering 16.21

Der er nu ryddet helt op efter uheldet, og alle spor er igen farbare.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Motorring 3 er i øjeblikket helt spærret i nordgående retning mellem afkørsel 24 Roskildevej og motorvejskryds Rødovre.

Spærringen skyldes et uheld med en personbil, der i øjeblikket ligger på taget.

Det oplyser Vestegns Politi, der modtog anmeldelsen om uheldet 15.39.

- Det ligner et solouhld. Vi ved endnu ikke, om der er nogen personer, der er kommet til skade, siger politiets vagtchef Lasse Michelsen til Ekstra Bladet.

Politiet er massivt til stede i området og har placeret patruljer rundt omkring i nærheden for at aflede trafikken. De opfordrer bilister til at finde en alternativ rute.

- De har lige spærret det hele derude, siger Lasse Michelsen, der kan oplyse, at man i lige nu venter på hjælp til at få bilen vendt om på hjulene.

Der er sat tavlevogne op til omdirigering af trafikken ved relevante frakørsler.

Vagtchefen ved endnu ikke, hvornår Motorring 3 forventes genåbnet.

Opdateres ...