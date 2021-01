Motorvej spærret efter uheld

E45 Østjyske Motorvej er mandag morgen blevet spærret efter et uheld.

Det oplyser Vejdirektoratet og Østjyllands Politi.

Uheldet er sket i retning mod Randers mellem frakørsel 47 Tilst og motorvejskryds Aarhus.

- Der er tale om en lastbil, der er lastet med betonelementer, som foretager en hård opbremsning, og i den forbindelse ryger nogle betonelementer ind i førerhuset på lastbilen, fortæller kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at lastbilschaufføren derfor skulle reddes ud fra førerhuset. Han var ved bevidsthed ved redningsmandskabets ankomst, men hans tilstand er endnu ukendt for politiet.

- Det kommer til at vare nogle timer endnu, før motorvejen bliver genåbnet, da vi blandt andet skal have en kran ud for at fjerne betonelementerne, siger Jakob Christiansen.

I skrivende stund er der ifølge Vejdirektoraret en forlænget rejsetid på over en time.

To uheld med kort mellemrum

Tidligere på morgenen var der også problemer på Holbækmotorvejen ved Brøndby med retning mod København, hvor der skete to uheld inden for 100 meter.

Her måtte to spor blive spærret, indtil oprydningsarbejdet var overstået. Her er uheldet og den efterfølgende kø siden overstået.