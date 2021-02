Motorvej spærret efter uheld

OPDATERET:

Vestmotorvejen er genåbnet efter at have været spærret mellem 35 Ringsted Ø i retning mod Køge. Ifølge Vejdirektoratet er der dog sket endnu et uheld på motorvejen ved afkørsel 36, hvor al trafik kører via afkørsel forbi stedet.

Vestmotorvejen er spærret efter 35 Ringsted Ø i retning mod Køge som følge af en trafikuheld, oplyser vejdirektoratet.

Vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til TV2, at et solouheld har fundet sted. Det vides endnu ikke, hvor alvorligt den pågældende person er kommet til skade.

Ifølge Vejdirektoratet er politi og redningsmandskab på stedet, og oprydningsarbejdet forventes først afsluttet sidst på eftermiddagen.

Der er kødannelse på motorvejen, hvor trafikanter kan forvente forlænget rejsetid på 15 minutter. Der forventes først normal trafik først på aftenen.

Det vides ikke om de pårørende er underettet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi, hvilket i skrivende stund ikke har været muligt.