Motorvej spærret efter uheld

Holbækmotorvejen er mandag morgen spærret i retning mod København mellem frakørsel 1, Hvidovre, og O2, Folehaven.

Det oplyser Vejdirektoratet og Københavns Vestegns Politi.

- Der er tale om et uheld, hvor flere parter er involveret, men der skulle ikke være sket alvorlig personskade, siger politiets vagtchef til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at motorvejen er spærret, fordi der er sket større materiel skade på stedet, som betyder, at der er et større oprydningsarbejde.

- Vi er til stede med flere patruljer derude, men vi kan ikke sige noget om tidshorisonten endnu, siger han.

Hovedstadens Beredskab oplyser på Twitter, at i alt fem biler er involveret i uheldet. Det er sket på en strækning på motorvejen, hvor hastigheden er nedsat kort før motorvejen ophører.

Opdateres ...