Motorvej spærret efter uheld

Politi har spærret et område på Hillerødmotorvejen efter et uheld

Der har mandag eftermiddag været et trafikuheld på Hillerødmotorvejens forlængelse ved Herredsvejen. Forlængelsen er derfor spærret lige nu.

Det skriver P4 Trafik København & Sjælland på Twitter.

'Trafikken ledes op på frakørslerne i begge retninger,' skriver de i opslaget.

Ifølge Vejdirektoratet er politi og redningsmandskab på stedet. Vejen forventes genåbnet i løbet af eftermiddagen, og bilister i området skal forvente en forlænget rejsetid på 15 minutter.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi Henrik Thelin oplyser til Ekstra Bladet, at politiet stadig er på stedet, hvor de arbejder på at få åbnet vejen igen.

Henrik Thelin fortæller desuden, at to personer er i forbindelse med uheldet blevet kørt på hospitalet, men det vides endnu ikke, om de to personer er kommet alvorligt til skade.

