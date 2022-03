Motorvej spærret efter uheld

Opdateret 23.26: Helsingørmotorvejen er nu genåbnet, og Vejdirektoratet forventer, at køen hurtigt opløses.

Rute 19 Helsingørmotorvejen er torsdag aften spærret efter et uheld.

Det drejer sig om stykket mellem Tuborgvej og Brogårsvej i nordgående retning.

Vejdirektoratet skriver på Twitter, at vejen forventes genåbnet i løbet af natten, og på Trafikinfo.dk står der, at der er kødannelse, og at man må forvente en forlænget rejsetid.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Københavns Politi.

Opdateres ...