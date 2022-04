Motorvej spærret: 'Find alternativ rute'

Et uheld i nordgående retning mellem afkørsel 43 Nørre Aslev og Farøbroerne betyder, at der kun er et spor farbart på Sydmotorvejen.

Det oplyser Vejdirektoratet og P4 Trafik på Twitter.

Ifølge Vejdirektoratet er politi og redningsmandskab på stedet.

P4 Trafik skriver samtidig, at bilister på strækningen opfordres til at finde en alternativ rute.

Oprydningsarbejdet forventes tidligst afsluttet klokken 12, skriver Vejdirektoratet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Opdateres ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En 47-årig underviser sidder i øjeblikket på anklagebænken ved Retten i Næstved i en sag om voldtægt og misbrug af en elev. Hør mere i 'Afhørt'.