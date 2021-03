Motorvej spærret: Flere biler involveret i uheld

Djurslandmotorvejen er spærret i retning mod Djursland, og der er nedsat hastighed i modsat retning efter et uheld med flere involverede biler

Mandag aften er Djurslandmotorvejen i retning mod Djursland spærret fra afkørsel 18 efter et uheld, hvor fire-fem biler er involveret.

I den modsatte retning er der nedsat hastighed, fordi vragdele fra involverede biler er fløjet over på vejbanen.

Ifølge vagtchef hos Østjyllands Politi Stig Heidemann er der ikke umiddelbart nogen alvorlig personskade, men at der er ambulancer på stedet.

- Noget af det tumult, der har været, har gjort, at nogle af vragdelene er fløjet over i den anden side af vejen. Vi har mandskab derude, og både ambulancer og politipatruljer er til stede og er ved at få vurderet, hvor mange af de involverede, der skal på hospitalet, siger han.

Ifølge vagtchefen er der formentlig tale om en enkelt bil, der er kørt galt, hvorefter flere biler er kørt op bagi.

Præcis hvor mange personer, der har været involveret i uheldet, vides endnu ikke.

Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningsarbejdet tidligst afsluttet klokken 21.00.