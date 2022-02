Motorvej spærret: Hund på vejen efter ulykke

Holbækmotorvejen ved rasteplads Springstrup N er spærret i vestgående retning efter et uheld

Et sammenstød mellem to biler har medført, at Holbækmotorvejen ved rasteplads Springstrup N er spærret i vestgående retning onsdag aften. Kommer man fra østgående retning, skal man være ekstra opmærksom.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Klaus Krogstrup til Ekstra Bladet.

- Så vidt jeg er orienteret, er der en løsgående hund, som har været i en af de her biler, der går frit derude. Der er meldt ud på trafikradioen, at man lige skal være opmærksom, når man kommer fra østgående retning, siger Klaus Krogstrup.

- Som jeg er orienteret, er det to biler, der er kørt op i hinanden, fortæller vagtchefen og tilføjer, at det muligvis kan være grundet glat føre.

Der er ingen meldinger om alvorligt tilskadekomne, men en person bliver lige nu tilset af en ambulance.

Politi og redningsmandskab er på stedet, men vagtchefen ved endnu ikke, hvornår spærringen ophæves.

- Vi er stadig i fuld gang, og der er en lille smule kaos derude, siger han.