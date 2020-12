Motorvej spærret

Opdatering 20.37

Motorvejen er igen åben, oplyser Fyns Politi.

Politiet arbejde i første omgang ud fra en teori om, at der var tale om et stenkast fra en motorvejsbro. Det viste sig ikke at være tilfældet. I stedet var det en teknisk fejl på et soltag. Det skriver politiet på Twitter.

Opdatering 19.45

Det vestgående spor er nu genåbnet, oplyser Fyns Politi

Den fynske motorvej er spærret i østgående retning mellem afkørsel 51 Odense S og 52 Odense SV.

Det skyldes et uheld, oplyser Vejdirektoratet.

Ifølge Vejdirektoratet vil motorvejen tidligst blive genåbnet klokken 22. Politiet oplyser på Twitter, at tidshorisonten er ukendt, men at oprydningsarbejdet forventes at vare et par timer.

Politiet vil på nuværende tidspunkt ikke give yderligere informationer om uheldet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar, så snart det er muligt.