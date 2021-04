Motorvej spærret

Opdatering kl. 14.15: Motorvejen er igen åben. Nordsjællands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at der er lidt kødannelse, der gerne skulle blive bedre inden for de næste timer. Samtidig oplyser de, at der ikke er nogle personer, der er kommet til skade i uheldet.

Helsingørmotorvejen er spærret i nordgående retning mod Jægersborg ved Lyngby Omfartsvej.

Det oplyser Nordsjællands Politi i et opslag på Twitter.

Der er tale om et færdselsuheld mellem to biler. Nordsjællands Politi skriver, der ikke er alvorlig personskade.

To ud af tre spor spor er spærret for færdsel mod Jægersborg.

'Vi er pt. til stede på Helsingørmotorvejen nordgående ved Lyngby Omfartsvej i Gentofte til et færdselsuheld mellem to personbiler. Ikke alvorlig personskade. 2 spor pt. spærret for færdsel,' skriver Nordsjællands Politi.