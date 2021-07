Motorvej spærret

Opdatering 10.19

Tredje vognbane er nu også åbnet på Motorring 3 i nordgående retning, og motorvejen forventes helt åbnet om 30 minutter, skriver Vestegnens Politi på Twitter.

Der er fortsat lang kø.

Opdatering 09.44

Fire biler er kørt sammen kort før strækningen i et harmonikasammenstød, angiveligt fordi bilisterne ikke nåede at bremse for køen.

Bilerne er nu i nødsporet.

Venstre spor er blevet åbnet på motorvejen, og det samme er tilkørslen i nordlig retning, hvilket betyder, at trafikken nu glider langsomt fremad.

Vestegnens Politi er på vej til en ulykke på Motorring 3 i nordgående retning.

Ulykken er sket ved afkørslen til Roskildevej, oplyser politiet på Twitter.

Motorvejen bliver nu spærret, og derfor skal man ifølge politiet forvente kø på strækningen.

Politiet råder bilister til at finde en alternativ rute.

Det vides ikke, hvor lang tid afspærringen af motorvejen vil vare.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet, er Roskildevej også spærret i udadgående retning, og de to afspærringer skaber i øjeblikket 'totalt kaos' på stedet.

Opdateres ...