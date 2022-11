Motorvej spærret

Søndag aften har en bil påkørt et rådyr på E20 Esbjergmotorvejen ved Vejen Ø.

Derfor er hele vognbanen i vestgående retning spærret mellem afkørsel 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø.

Det oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Der vil i hvert fald være spærret en halv time endnu, lyder det omkring klokken 20.40.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er sket nogen personskade.

På Twitter skriver Vejdirektoratet, at der er kødannelse på strækningen, og at de først forventer normal trafik igen senere på aftenen. De skriver ligeledes, at de tidligst forventer vejen genåbnet klokken 21.

Ekstra Bladet følger sagen ...