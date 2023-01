Sydmotorvejen er sent lørdag aften spærret, efter et træ er væltet ned over vejen

Lørdag aften er et træ væltet ned over Sydmotorvejen, hvilket betyder, at begge vognbaner er spærret i retningen syd for Tappernøje.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

'Vejen er pt. helt spærret. Kør evt. fra på afkørsel 38 Tappernøje,' skriver politikredsen.

De skriver desuden, at tidshorisonten er ukendt.

På Vejdirektoratets hjemmeside kan man se, at det væltede træ ligger mellem afkørsel 38 og afkørsel 39.