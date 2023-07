Motorvej spærret

Opdateret 13:45: Motorvejen er nu genåbnet.

E20 Esbjerg Motorvejen er mandag middag spærret mellem frakørsel 66 Lunderskov og Motorvejskryds Kolding.

Det skyldes et uheld på strækningen.

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Uheldet er sket i retning mod Kolding, og vejen forventes genåbnet i løbet af eftermiddagen, oplyser de.

Ifølge P4 Trafik er uheldet sket ved rastepladsen ved Harte S.

Til JydskeVestkysten oplyser vagtchef hos Sydøstjyllands Politi Mads Flansmose, at der er tale om to biler, som er kørt sammen. Han kan ikke for nuværende oplyse, om der er tilskadekomne.

Opdateres ...