Motorvej var spærret efter anmeldelse om stenkast

Nordsjællands Politi afspærrede tidligt lørdag aften Helsingørmotorvejen i begge retninger i forbindelse med en anmeldelse om stenkast.

Motorvejen var afspærret ved Nærum imellem frakørsel 13 og 14.

Kort efter klokken 20 lørdag aften fremgår det dog af Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk, at afspærringen er blevet ophævet.

TV 2 Lorry har talt med vagtchef Flemming Hansen.

Han oplyser, at politiet afspærrede motorvejen, fordi det modtog en anmeldelse om stenkast fra en bro.

- Der er sket et stenslag, der ikke er forårsaget af et skud fra et dæk, siger han til TV 2 Lorry.

Der er ingen tilskadekomne i forbindelse med episoden.

Ifølge P4 Trafik skabte afspærringen tung kø frem imod både frakørsel 13 og frakørsel 14. Det skriver mediet på Twitter.