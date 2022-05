Motorvej var spærret efter trafikuheld

Minimum to biler var involveret i et uheld på Silkeborgmotorvejen. Der er umiddelbart ingen alvorlig tilskadekomst, lyder det fra vagtchef

Mandag formiddag var Silkeborgmotorvejen spærret mellem 27 Silkeborg Øst og 28 Søholt i begge retninger, men Silkeborgtunnelen er genåbnet igen mandag middag, oplyser Vejdirektoratet.

Imidlertid er der en lang kø, der nu skal afvikles.

Ifølge vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi var et trafikuheld skyld i afspærringen.

- For nuværende har vi patruljer på vej derud. Det er et trafikuheld mellem personbiler. To eller tre biler, men vores umiddelbare melding er, at drejer sig om to personbiler, lød det tidligere mandag fra vagtchefen.

Politiet har efterfølgende oplyst på Twitter, at der umiddelbart ikke er alvorlig tilskadekomst, men der i øjeblikket dannes en del kø i forbindelse med uheldet.

Ekstra Bladet følger sagen ...