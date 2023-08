Motorvejsdrama: Bil skubbet 300 meter

En lastbil og personbil var onsdag involveret i et noget specielt uheld

Den nordjyske asfalt lagde onsdag morgen scene til et kuriøs og dramatisk uheld.

Det skete, da en lastbil foretog et vognbaneskift kort efter Limfjordstunnelen i nordgående retning.

Her var en personbil nemlig i vejen. Og så gik det helt, helt galt.

Det skriver Nordjyske.

Bilen røg nemlig ind foran lastbilen og blev således skubbet intet mindre end 300 meter henad motorvejen, indtil føreren af lastbilen fik trådt på bremsen. Bilen blev beskadiget, men utroligt nok kom ingen til skade.

Til lokalmediet forklarer Nordjyllands Politi, at man undersøger den præcise årsag bag de lange skub.

- Vores patrulje på stedet har bedt om assistance fra tungvognscenteret for at undersøge lastbilen, ligesom vi skal have afhørt både lastbilchaufføren samt føreren af personbilen og eventuelle vidner, inden vi kan lægge os fast på, hvad der er sket, siger vagtchef Morten Axelsen til Nordjyske.

Føreren af lastbilen risikerer nu en bøde for ikke at have udvist agtpågivenhed, lyder det.